Rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę z Zakopanego. Zwyciężył projekt-manifest

Dekoracyjne świece, gra memory, przypinki i firanka układająca się w kształt gór. Rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę z Zakopanego. Projekty nagrodzonych i wyróżnionych prac są eleganckie i zawierają świeże spojrzenie na Tatry. Ale czy znikną kiczowate gadżety z Krupówek?

Autor zwycięskiego projektu podkreślił, że projekt ma być sprzeciwem wobec niszczenia zabytków w mieście, a co za tym idzie - pamięci o jego przeszłości. Jednocześnie Leśniak pozostawił odbiorcy wybór. Czy zostawi pamiątkę w formie estetycznej woskowej figury i będzie mógł długo wspominać wizytę w mieście, czy ją spali i zapomni. Jednocześnie wyraził nadzieję, że figury pozostaną w takiej formie, jak je zaprojektował. Artysta liczy również na to, że w Zakopanem przetrwają zabytki i miasto zachowa swój charakter.

Trzecie miejsce przypadło Joannie Makowskiej-Surowiec za projekt "Grań Giewontu". To zasłona okienna, która po zasłonięciu tworzy panoramę gór. "Pamiątką staje się przestrzeń pusta, zasugerowana przez odciętą grań Giewontu. Zasłona, na którą czasami spojrzymy i przeniesiemy do chwil spędzonych na Podhalu. Powietrzna grań to miejsce, gdzie pozostają wspomnienia. Elementy wykończeniowe wykorzystują podhalańską tradycję i symbolikę - gruba taśma jest nawiązaniem do pięknego, surowego wystroju chaty góralskiej. Ręcznie haftowane krzyżyki nawiązują do tradycji haftu na Podhalu" – uzasadniali członkowie jury.