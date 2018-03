Rumunia idealna na urlop z dala od zatłoczonych kurortów

Rumunia – ojczyzna Drakuli, region o zróżnicowanym krajobrazie i nieco zapomniane państwo Europy. Znikoma liczba turystów dziwi, ale też zachęca. Niezdeptane, dziewicze szlaki, gęsto usiane zamki i pałacyki jakby wyjęte z baśni braci Grimm oraz, wbrew stereotypom, gościnność tubylców. Rumunia zaprasza i warto z tego zaproszenia skorzystać.

Urlop w Rumunii – o czym pamiętać?

Wyjazd do Rumunii, kraju wspólnoty europejskiej, nie wymaga paszportu, ani wizy. Ceny w Bukareszcie , stolicy państwa, porównywane są do cen w średnich polskich miastach wojewódzkich. Walutą Rumunii jest lej (RON), który prawie równy jest 1 złotemu (1 RON – 0,90 PLN; stan na marzec 2018).

Pogoda w Rumunii zależy od regionu. Dobrudża, region nadmorski, objęty jest wpływami klimatu śródziemnomorskiego. Lato jest zatem gorące i długie. W centrum kraju pogoda nie różni się od znanych nam warunków klimatycznych: umiarkowane temperatury i ilości opadów, ciepłe i długie lata oraz śnieżne i delikatnie mroźne zimy, to definicja pogody znacznego obszaru Rumunii.

Rumunia to kraj niezwykle zróżnicowany pod wieloma względami. Przez wieki swoje porządki wprowadzali tu (mniej lub bardziej pokojowo) Rzymianie, Turcy osmańscy czy Węgrzy. W XX wieku Rumunia targana była rządami skrajnych idei epoki — najpierw faszyzmu, potem komunizmu. Dużą rolę w budowaniu kultury rumuńskiej odegrali Romowie. Język zaś, choć romański, posiada trudne do ukrycia wpływy słowiańskie. Religią panującą Rumunii jest prawosławie zaszczepione przez samych świętych Cyryla i Metodego.

Dziedzictwo architektoniczne Rumunii

Główne atrakcje Rumunii to piękne, drewniane cerkwie z bogato zdobionymi wnętrzami, tajemnicze monastery, wzniosłe kościoły, efektowne twierdze i przepiękne zamki dawnych arystokratycznych rodzin węgierskich.

Miasta Rumunii to skarbnica architektonicznych perełek. W Jassy, niegdyś stolicy Mołdawii , znajduje się monumentalny Pałac Kultury, wybudowany w romantyczno-eklektycznym stylu. Nad Braszowem króluje natomiast Czarny Kościół, świątynia luterańska uznawana za największą budowlę sakralną Rumunii. Bukareszt, choć wielokrotnie niszczony wojnami i trzęsieniami ziemi, zachęca do odwiedzin za sprawa licznych muzeów.

Z wizytą u Drakuli – Rumunia dla fanów legend

Rumunia to ojczyzna owianego złą sławą hospodara wołoskiego Włada III Palownika. Chociaż postać to znana od wieków, po dziś dzień budzi wiele wątpliwości.

Wład Palownik wsławił się szczególnym okrucieństwem wobec swoich wrogów, a także nieposłusznych poddanych. Przydomek "Drakula" odziedziczył po ojcu, Władzie Diable (Vlad Dracul). Według różnych podań Drakuli przypisuje się kilka rezydencji. Najpopularniejsza legenda głosi, że jego samotnią miał być Zamek Bran, zlokalizowany w centralnej Rumunii, w samym sercu Transylwanii. Innym pretendentem do miana mrocznej posiadłości Drakuli jest cytadela Poenari, znajdująca się ponad 100 km na południowy zachód od Branu.

Urlop w Rumunii w nadmorskim kurorcie

Najważniejszymi kurortami nadmorskimi są Konstanca oraz Mamaja zlokalizowane w regionie Dobrudża. Plaże Rumunii są piaszczyste i szerokie. Panujący na czarnomorskim wybrzeżu klimat śródziemnomorski sprawia, że w miesiącach letnich temperatura powietrza przekracza 35 st. C, wody sięga zaś do nawet 26 st. C.