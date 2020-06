Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna #urlopwkraju

"#urlopwkraju to projekt, który powstał z potrzeby chwili i potrzeby serca. To akcja, dzięki której odkryjemy Polskę na nowo, zachwycimy się nią naprawdę. Zapraszamy wszystkich nie tylko do obserwowania naszych profili na Facebooku i Instagramie, śledzenia przygód naszych Podróżników, ale przede wszystkim do oznaczania swoich podróży hasztagiem #urlopwkraju abyśmy razem mogli stworzyć turystyczną mapę Polski" – zachęca Agnieszka Szmidt, współorganizatorka kampanii odpowiedzialna za jej promocję.