Ryanair zamierza wprowadzić nowe połączenie. Polacy kochają ten kierunek

Tania, irlandzka linia lotnicza planuje poszerzyć swoją siatkę lotów o nowy kierunek. Jak zapowiada dyrektor generalny, Polacy już wkrótce będą mogli polecieć Ryanairem do Egiptu. To wyjątkowo dobra wiadomość, bowiem turyści z naszego kraju uwielbiają to miejsce.