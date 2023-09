Rzadki widok na Karaibach. "Wyglądał na bardzo, bardzo starego"

Rekiny polarne żyją w całkowitej ciemności, tysiące metrów pod powierzchnią wody. To dlatego są rzadko widywane, a tym bardziej fotografowane. Mówi się, że to najdłużej żyjące kręgowce na Ziemi, które dożywają ok. 250-500 lat. Mimo to, naukowcy nie wiedzą o nich zbyt wiele.