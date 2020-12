Rzeźby z rzodkiewek i obiad w KFC, czyli Boże Narodzenie na świecie

Świąteczny fast food w Japonii

W Japonii mieszka niewielu katolików, dlatego Boże Narodzenie nie jest w Kraju Kwitnącej Wiśni szczególnie celebrowane. Jednocześnie Japończycy są bardzo otwarci na przyjmowanie zwyczajów z innych części świata i chętnie włączają je do swoich tradycji.

W latach 70. i 80. w kraju stacjonowało wielu amerykańskich żołnierzy. Ponieważ ich tradycyjne świąteczne danie - indyk - było trudne do zdobycia, sięgnęli po zamiennik - kurczaka. Doskonale wykorzystała to sieć KFC, tworząc popularną reklamę i do dziś znanego w Japonii jingla, który na lata połączył Boże Narodzenie z kubełkiem kurczaka. Choć dziś tradycja ta nie jest już aż tak popularna jak jeszcze kilkanaście lat temu, świątecznego kurczaka z KFC nadal trzeba zamawiać na kilka tygodni wcześniej.