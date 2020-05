Rzym. Wyrwa w chodniku odsłoniła starożytne płyty

W kwietniu na opustoszałym Piazza della Rotonda we Włoszech w kostce chodnikowej powstała głęboka dziura. Kiedy powiększono ją na, by naprawić powierzchnię, na głębokości ok. 2,5 m pod nią znaleziono siedem płyt z trawertynu. Mają wymiary 80 na 90 cm i 30 cm grubości.