Duże zmiany w polskim mieście. Wyższe nie tylko ceny, ale także kary

Zgodnie z uchwałą, od 1 września 2025 roku wprowadzone będą dwie taryfy cenowe za parkowanie, dzięki czemu osoby płacące podatki w Poznaniu, będą płacić mniej niż pozostali kierowcy. By móc korzystać z niższej stawki trzeba będzie figurować w miejskiej bazie podatników, czyli tzw. ID Poznań i posiadać kartę OK Poznań. Dopiero wtedy, naliczana będzie zniżka w parkomatach i w aplikacjach mobilnych. Co ważne, zniżka będzie przypisywana na jeden numer rejestracyjny pojazdu, który będzie wpisany do systemu.