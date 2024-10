W końcu się doczekali. Oto nowe miasta, do których dotrze Pendolino

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino. Od połowy grudnia będą one kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy . Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed godz. 8:00 i pokona tę trasę w 4 godz. 18 min.

Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po godz. 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu , co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa. Nie wiadomo jeszcze, ile będą kosztować bilety.

Co więcej, składy po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie . Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach .

Nowością w ofercie międzynarodowej będzie również pociąg IC Galicja, który pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Będzie to trzecia para połączeń na tej trasie. Pozwoli to na ruch pociągów co 4 godz. z Krakowa, Katowic, Wrocławia do stolicy Niemiec.