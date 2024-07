Źródło ilustracji do "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" ujawnione po latach

Nie jest jednak pewne, czy Michał Arct poprosił niemieckich wydawców o zgodę na wykorzystanie ilustracji, ponieważ archiwum Arcta zostało w większości zniszczone podczas wojny, a do archiwum w Norymberdze na razie nie udało się dotrzeć. Badaczki przypuszczają, że Arct musiał skontaktować się z niemiecką pracownią, aby uzyskać litografie. W XIX w. "pożyczanie" cudzych materiałów graficznych bez wiedzy i zgody autorów było dość powszechne, zwłaszcza w masowej produkcji książkowej i czasopiśmienniczej. Prawo autorskie nie funkcjonowało wówczas w obecnym kształcie. Odkrycie to rodzi kolejne pytania: czy ilustracje to jedyne, co zostało zaczerpnięte z niemieckiego czasopisma dla dzieci? A może treść "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" również nosi ślady podobnego zapożyczenia?