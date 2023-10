Pokój, jakich mało. Opolska miejscowość, o której kiedyś bywało głośno

Pokój leży ok. 30 km od Opola, liczy niewiele ponad tysiąc mieszkańców i jest idealnym ucieleśnieniem porzekadła o tym, że "złoty pieniążek lubi poturlać się w najmniej o to podejrzewany zakątek". Kiedy w 1748 r. książę Karol Wirtemberski zakładał tutaj swoją letnią rezydencję nazywając ją "oazą spokoju Karola", nie mógł przypuszczać, że okolica ta zaludni się imponującą grupą nietuzinkowych postaci, którymi można by obdarzyć kilka innych miast.