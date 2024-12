Wyjątkowa piramida. XVIII-wieczny kaprys w Rożnowie

Dopiero w latach pięćdziesiątych wejście do piramidy zostało zamurowane. Na niewiele jednak to się zdało, bo bez problemów można się było do niej dostać przez owalne okienka po bocznych ścianach piramidy. Tak więc jeszcze przez lata piramida przyciągała poszukiwaczy wiedzionych obsesją znalezienia skarbów. Służyła też za oryginalną spiżarnię, w której okoliczni mieszkańcy trzymali cebulę i ziemniaki długo zachowujące świeżość, skądinąd zgodnie z powiedzeniem: "Wszystko boi się czasu, lecz czas boi się piramid".