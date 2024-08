"Nawiedzone hotele" z różnych stron świata. Legendy o duchach mają się dobrze

Hotel Chelsea w Nowym Jorku

To właśnie w nowojorskim hotelu Chelsea swoje życie straciła Nancy Spungen, miłość życia słynnego Sida Viciousa, muzyka zespołu Sex Pistols. W 1978 r. kobieta została zabita przez nieznanego sprawcę właśnie w tym budynku, w łazience pokoju nr 100. Nóż, który tkwił w jej brzuchu, należał do Sida… Sytuacji muzyka nie poprawiał fakt, że tuż po zatrzymaniu wyznał policjantom: "Zabiłem ją. Nie mogę bez niej żyć". Czy faktycznie to on odebrał życie Nancy, z którą wiązała go bardzo burzliwa relacja? Tego nie udało się ustalić.