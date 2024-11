Życie pod wodą. Jezioro, które skrywało skarby

Pod wodą

W trakcie budowy spisano na straty pola uprawne, las książęcy, most na Nysie Kłodzkiej, okolice wsi Sarnowice i Maszkowice. Pod wodą zniknęła dolna część urokliwej Ligoty Wielkiej, która do dziś wydaje się, jakby żywcem przeniesiona z bukolicznych scenek z flażoletem w tle. Woda zajęła miejsca po dawnej nitce kolejowej, starej kaplicy modlitewnej, kilku gospodarstwach, młynie wodnym i jazie na Nysie Kłodzkiej, widniejącym na pocztówkach z początku ubiegłego wieku. Pod jej taflą zniknął również dolny dwór, zwany sołeckim, w którym do 1928 r. mieszkał słynny przyrodnik i etnograf, Eberhard Drescher, właściciel zbioru kilku tysięcy ważek, motyli, chrząszczy i muchówek.