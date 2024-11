Egipcjanie pili halucynogenne koktajle podczas starożytnych rytuałów. To już pewne

– Nie ma żadnych badań, które wykazałyby to, co odkryliśmy – powiedział Davide Tanasi z University of South Florida. – Po raz pierwszy udało nam się zidentyfikować sygnatury chemiczne składników płynnej mikstury zawartej w kubku Besa z Tampa Museum of Art, w tym rośliny używane przez Egipcjan, z których wszystkie mają właściwości psychotropowe i lecznicze – dodał.