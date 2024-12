Globalna turystyka rozkręciła się na całego. I to z dewastującym skutkiem

Co więcej, gwałtowny przyrost popytu na podróże sprawił, że działalność turystyczna odpowiada już za 9 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla.

- Bez pilnych interwencji w globalną branżę turystyczną, przewidujemy roczny wzrost emisji o 3-4 proc. Oznacza to, że będą się one podwajać co 20 lat. Tymczasem zgodnie z przyjętymi celami klimatycznymi, sektor ten ma obowiązek rocznej redukcji emisji o ponad 10 proc. - informuje dr Ya-Yen Sun z Uniwersytetu Queensland, jeden z autorów badania.