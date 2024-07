Linie lotnicze muszą zadbać o klimat. Efekt? Znany przewoźnik wprowadza droższe bilety

Do tego w działaniach linii lotniczych brakuje transparentności. - Ogłoszona dopłata nie daje wystarczającej jasności co do wolumenu i kosztów zakupu SAF ani co do podziału kosztów między linią lotniczą a jej pasażerami - skomentował na łamach "Financial Times" Jo Dardenne, dyrektor ds. lotnictwa w ogólnoeuropejskiej organizacji Transport & Environment.