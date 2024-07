Ostatnie miasto trędowatych w Europie. Wstydliwa historia wyspy

Zatoka Mirabello jest pełna luksusowych jachtów, pięciogwiazdkowych hoteli i ekskluzywnych kawiarni wiszących nad lazurowymi wodami Morza Kreteńskiego. Jest też największą zatoką na greckich wyspach i piątą co do wielkości na całym Morzu Śródziemnym. Ale to luksusowe miejsce ma też swoją wstydliwą historię, której turystom się nie opowiada.