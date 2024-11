Turystyczny raj walczył z wielką wodą. "Już można chodzić suchą stopą"

- Przede wszystkim trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podróżnych zawsze jest priorytetem dla touroperatorów i linii lotniczych. Jeśli usługa turystyczna - czy to przelot, zakwaterowanie, czy impreza zorganizowana - jest możliwa do zrealizowania, oznacza to, że niebezpieczeństwo nie istnieje. Wówczas umowa o świadczenie usługi lub usług jest realizowana zgodnie z jej zapisami - przyznała w rozmowie z WP Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl. - Klient ma zawsze prawo odstąpić od umowy, jednak w przypadku, kiedy nie zachodzą okoliczności uprawniające go do rezygnacji, musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów rezygnacji - dodała.