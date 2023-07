Czarterem z Rzeszowa do Hurghady i Sharm el-Sheikh, czyli tajne przez poufne

Wcześniej o ważnych literkach przy cyferkach tego lotu. Według portalu flightradar24 samolot miał literki PQ i należał do ukraińskiego SkyUp Airlines zajmującego się głównie dzierżawą maszyn i lotami specjalnymi oraz ewakuacyjnymi. Tymczasem według flightstats lot miał literki TWB i należał do południowokoreańskiego T’Way Air. Niby szczegół, ale dosyć istotny, bo dlaczego akurat czarter z Korei Południowej przetransportował turystów na wakacje z Rzeszowa do Hurghady. Trochę to skomplikowane logistycznie. Choć z drugiej strony, skoro "kasa się zgadza" to czemu nie.