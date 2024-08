Egipt zaostrza środki bezpieczeństwa na lotniskach

Ministerstwo Zdrowia i Ludności Egiptu w specjalnym oświadczeniu poinformowało, że do tej pory nie odnotowano ani jednego przypadku małpiej ospy (mpox), lecz profilaktycznie zaostrza środki bezpieczeństwa przy wjeździe do tego kraju. Wiadomość ma związek z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która 15 sierpnia uznała mpox za zagrożenie dla zdrowia o zasięgu międzynarodowym.