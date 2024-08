Dantejskie sceny w egipskim kurorcie. "Zdesperowani zaczynają kombinować"

Jak podają anonimowe źródła w Izbie Hotelarskiej prowincji Morza Czerwonego "z powodu braku wody cierpi branża turystyczna w Hurghadzie, gdyż właściciele hoteli zmuszeni są do płacenia za tonę wody nawet 500 EGP (40 zł), aby zapewnić wypoczynek swoim gościom na odpowiednim poziomie". Jednak, jak mówi menadżer jednego z resortów turystycznych w Hurghadzie, Ibrahim Ali "w zaistniałej sytuacji większość hoteli zmuszona jest do ograniczenia zużycia wody". Niestety, menadżer nie wyjaśnił konkretnie co to oznacza dla wypoczywających w nich turystów.