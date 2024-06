Ogromny problem w Egipcie. Zaczęło się kombinowanie

Aby zatrzymać to zjawisko Rada Ministrów Egiptu wydała kilka dyrektyw, wytycznych i klauzul dla Ministerstwa Turystyki i Starożytności oraz Izby Obiektów Hotelarskich Morza Czerwonego. Wg. tych dokumentów, właścicielom gruntów i pozwoleń na budowę hoteli nie wolno zmieniać pierwotnych warunków zabudowy i przeznaczenia obiektu (czyli: jak miał być hotel, to musi powstać hotel). Jeżeli budynek został zburzony, to w jego miejsce ma zostać wybudowany "obiekt o działalności hotelarskiej, a nie mieszkaniowo-turystycznej".