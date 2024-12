Podali szczegóły ataku rekina. "Zdjęcia są zbyt drastyczne"

Do zdarzenia doszło 29 grudnia przed południem. W wyniku ugryzień przez rekina jeden z mężczyzn (syn) zmarł, a drugi (jego ojciec) w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala w Port Ghalib i wciąż walczy o życie.

Serwis Hurghada24.pl poinformował, że jest w posiadaniu zdjęć poszkodowanych, ale "są one zbyt drastyczne, by je publikować".

Śmiertelny atak rekina na człowieka w wodach Morza Czerwonego wywołał powszechne oburzenie w Egipcie . Głos w tej sprawie zabrał m. in. jeden z najbogatszych Egipcjan. Zdaniem Naguiba Sawirisa "przyczyną wypadku były komercyjne łodzie rybackie, które wyrzuciły swoje odpady do morza". Uważa, że "komercyjne połowy muszą zostać zakazane na tym obszarze turystycznym".

Wszystko wskazuje na to, że Sawiris ma dużo racji. Gubernator prowincji Morza Czerwonego od 30 grudnia br. wprowadził w zasadzie całkowity zakaz wchodzenia do morskiej wody głębszej niż 1 m na obszarze od Port Ghalib do Marsa Alam na okres trzech dni. Wszystkie wycieczki morskie w tym rejonie zostały odwołane. Gubernator powołał dziś także specjalną grupę szybkiego reagowania, której celem jest "dopilnowanie, aby z łodzi nie wyrzucano żadnych odpadów do wody morskiej".