To dla nich najgorsza noc w roku. "Nie tylko stres, ale nawet fizyczny ból i panika"

O północy w sylwestrową noc dla zwierząt zaczyna się koszmar. Eksplozje fajerwerków przypominają im odgłosy wybuchów, a ich wyostrzone zmysły wychwytują każdy huk i błysk. Wystraszone zwierzęta w ogrodach zoologicznych, np. we Wrocławiu, spędzają ten czas na zapleczach hodowlanych.

Wrocławski ogród zoologiczny w ramach kampanii "Nie strzelaj" sprawił, że zwierzęta przemówiły z pomocą najbardziej rozpoznawalnych radiowych głosów w Polsce. Dziennikarze radia RMF FM, czytający na co dzień fakty z kraju i ze świata, powiedzieli to, co powiedziałyby zwierzęta, gdyby potrafiły zwerbalizować swoje myśli, tak jak ludzie.