Rewolucja w Egipcie. Koniec z jazdą autokarem z kurortów

W ramach przygotowań do oficjalnego otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie, Air Cairo uruchomiła połączenie czarterowe na trasie Hurghada - Giza oraz Sharm el-Sheikh - Giza. Dzięki nowym połączeniom turyści zaoszczędzą sporo czasu. Podróż autobusem z Sharm el-Sheikh do Gizy zajmuje bowiem ok. sześć godzin, z Hurghady to zaś ok. pięć godzin.

Dolecimy blisko słynnych piramid

Samoloty z Hurghady i Sharm El Sheikh na lotnisko Sphinx International Airport w Gizie latać będą cztery razy w tygodniu, a podróż potrwa ok. półtorej godziny. Dla przykładu, bilet na trasie Hurghada - Giza w jedną stronę kosztuje ok. 72 dolary (288 zł).

Warto dodać, że lotnisko Sphinx w Gizie znajduje się zaledwie 34 km od słynnych Piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego. Przejazd autokarem z lotniska na płaskowyż, gdzie stoją piramidy zajmuje nieco ponad pół godziny drogą szybkiego ruchu.

Nadmieńmy, że Air Cairo oferuje także 28 lotów tygodniowo z Hurghady i Sharm el-Sheikh na Cairo International Airport, czyli lotnisko znajdujące się po wschodniej części miasta. Dojazd na płaskowyż w Gizie w godzinach szczytu trwa w tym przypadku ponad półtorej godziny. Dla przykładu bilet w jedną stronę na trasie Sharm el-Sheikh - Kair kosztuje ok. 103 dolarów (412 zł).

Dzięki Air Cairo Air Cairo cztery razy w tygodniu dostaniemy się także z Hurghady i Sharm el-Sheikh do Aleksandrii, lądując na Borg El Arab International Airport. Za bilet w jedną stronę z Hurghady do Aleksandrii zapłacimy 103 dolary.



[1/2] Nowe połączenia poprawią komfort podróży po Egipcie Źródło zdjęć: © Hurgada24.pl

W listopadzie ruszą nowe połączenia z Kairu

To nie koniec zmian w krajowej sieci połączeń lotniczych w Egipcie sprzyjających rozwojowi turystyki. Jak podało Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego, z początkiem listopada AirCairo (spółka zależna od tej państwowej instytucji) uruchomiło regularne loty na trasie z Kairu do Asuanu i z Kairu do Abu Simbel. Samoloty na trasie Kair - Asuan latać będą 26 razy tygodniowo, a na trasie Kair - Abu Simbel 9 razy w tygodniu.

Bilet z Kairu do Asuanu w jedną stronę kosztuje ok. 124 dolarów (496 zł), a za bilet z Kairu do Abu Simbel trzeba zapłacić 324 dolarów, czyli 1297 zł.