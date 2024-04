Szykuje się bat na nielegalne firmy sprzedające wycieczki w Egipcie. "Zatruty sztylet"

- Firmy te uciekają się do zatrudniania tylko obcokrajowców, aby przyciągnąć turystów "ze swoich krajów". Ponadto zaniżają ceny. Mogą to robić, gdyż nie płacą podatków i nie świadczą danin na rzecz Egiptu. Dziś wygląda to tak, że "nielegalni" obsługują więcej wycieczek niż my, działający legalnie - opowiada przedsiębiorca, i jak dodaje, mechanizm funkcjonowania nielegalnych firm jest prosty.