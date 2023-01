To miał być wymarzony urlop. Zamiast do Egiptu trafił na izbę wytrzeźwień

Pijani turyści to zmora załóg pokładowych na całym świecie. Awanturują się, wszczynają bójki, a nawet robią różne nieprzyzwoite rzeczy na pokładzie. To potrafi nie tylko uprzykrzać podróż innym, ale też utrudniać pracę personelowi i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Na takich pasażerów natrafiano w miniony weekend w samolocie z Poznania.