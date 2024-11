Wielka atrakcja dla turystów nad Morzem Czerwonym. Pomkną nad wodą, jak nigdy dotąd

Maszyna o nazwie Monarch ma połączyć najważniejsze punkty turystyczne nad Morzem Czerwonym. Z Hurghady do Sharm el-Sheikh dostaniemy się w 30 minut, z Sharm el-Sheikh do jordańskiej Akaby w godzinę, a z Marsa Alam na saudyjską wyspę Shebara w 40 minut .

Efekt przyziemny oznacza, iż maszyna leci tuż nad taflą wody, wykorzystując zjawisko występujące między ruchomym skrzydłem a powierzchnią poniżej. Efekt WIG zapewnia zwiększoną wydajność aerodynamiczną. Dzięki temu wodnoszybowiec Monarch będzie mógł przelecieć na jednym ładowaniu baterii do 650 km z prędkością 225 km na godz. Zabierze na pokład od 50 do 100 pasażerów lub ładunek o wadze do 10 ton.