Ważna zmiana w parku rozrywki. Różnice w cenach ogromne

Aby skorzystać z najniższych cen, park rekomenduje rezerwację z dużym wyprzedzeniem. Co ważne, Disneyland Paris wydłużył możliwość zakupu biletów do 18 miesięcy wcześniej (wcześniej było to 12 miesięcy). Modyfikacje i pełne zwroty są możliwe do trzech dni przed wizytą.