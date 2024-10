Kilka miesięcy mieszkała zagranicą. "Nazywają nas ex-Niemcami, nie mówią po angielsku"

Surowe wychowanie, żelazne zasady i niechęć do hałasu

Pamiętam, jak moja babcia mówiła, że powinnam być wychowywana wzorem "kinderstube". "Co to takiego?" - zastanawiałam się jako dziecko. To niemieckie określenie można dosłownie przetłumaczyć jako "dziecięcy pokój" lub "pokój dla dzieci". W szerszym sensie odnosi się do wychowania dzieci, a zwłaszcza do wartości, zasad i norm, które są przekazywane młodemu pokoleniu w niemieckiej kulturze. O co dokładnie chodzi? Zasady nawiązują do idei dobrej edukacji, kultury osobistej oraz ogólnego zachowania dzieci w społeczeństwie. W Niemczech panuje przekonanie, że dobre "kinderstube" powinno kształtować dzieci na odpowiedzialnych i dobrze wychowanych dorosłych, co jest szczególnie cenione w niemieckim społeczeństwie. I faktycznie - z moich obserwacji wynika, że nasi sąsiedzi są surowi i krytyczni - zarówno w stosunku do samych siebie, jak i najmłodszych. W Hiszpanii czy we Włoszech dzieciaki krzyczące w niebogłosy i bawiące się do późna w restauracjach to norma. W Niemczech zdecydowanie nie jest to na porządku dziennym.