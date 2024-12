Bandzwoły, fajerczaki i szczodroki. Regionalne przysmaki trafiły na prestiżową listę

Przez żołądek do serca turysty

– Dzięki wam jesteśmy najlepsi, nasze województwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki, mamy też świetną promocję regionu. Jednak oczywiście bez was byśmy tego nie mogli dokonać. To wy jesteście tymi, którzy pracują, poświęcają się dla dobra ogółu i dzięki wam rzeczywiście możemy szczycić się tym pierwszym miejscem w kraju. A to niebagatelna rzecz, gdyż każde województwo stara się promować to co ma najlepsze, czyli te produkty najwyższej jakości i z minimum 25-letnią tradycją – mówił Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.