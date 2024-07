Drogowy koszmar turystów odwiedzających Roztocze

Najpopularniejsza wśród kierowców aplikacja z mapami trasę z Lublina do Zwierzyńca, Józefowa czy Suśca wyznacza przez Wysokie. Nic więc dziwnego, że z drogi tej korzysta bardzo dużo osób udających się na Roztocze. O ile pierwsze 50 km to równa droga wojewódzka nr 835, tak kiedy w Tarnawie Małej skręcimy w drogę do Szczebrzeszyna, zaczynają się problemy.