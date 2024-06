Dzień Cebularza w Lublinie. Nowa impreza będzie hitem?

– Znany wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Lubelszczyzny, pszenny placek z cebulą i makiem stał się inspiracją do stworzenia nowego, miejskiego wydarzenia. "Dzień Cebularza" będzie zarówno doskonałą okazją do odkrywania na nowo tego charakterystycznego, lubelskiego wypieku, jak i okazją do poznania jednego z najbardziej charakterystycznych smaków naszego miasta – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.