Pasażerowie skarżą się na wyższe ceny biletów. PKP Intercity: "podwyżki nie było"

Sprawdzili ceny biletów

Redakcja Lublin112.pl sprawdziła, jak to wygląda w rzeczywistości. Na połączenia z Lublina do Warszawy w tym tygodniu można kupić bilet w cenie od 56,95 zł do 78,00 zł za miejsce w pierwszej klasie i od 43,35 zł do 60 zł za drugą klasę. Jednak w większości składów w dalszym ciągu obowiązuje wspomniana przez pasażerów cena 51 zł za bilet w drugiej klasie. problem czytelników może więc oznaczać, że mieli pecha i nie trafili na bilety w promocyjnej cenie.