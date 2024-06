Rozpoczął szalony projekt. Plany pokrzyżowały mu... dzieci

Ostatnią deską ratunku było udanie się do Bukaresztu, do polskiego konsulatu. Tam jednak wyszło na jaw, że na nowy dokument trzeba czekać co najmniej miesiąc. Początkowo rowerzysta, nie mając innego wyjścia, planował poczekać, licząc też, że w międzyczasie ktoś się zgłosi i odda paszport w zamian za nagrodę.