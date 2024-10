Wielka atrakcja dla turystów w Lubelskiem. Znów będzie regularnie kursować

Trzy ostatnie obiekty pozwolą na uruchomienie rozkładowego pociągu do Opola Lubelskiego. W przypadku mostu w Mareczkach jest to kolejny etap prac związanych z planowanym od wielu lat przywróceniem kursowania kolejki do Nałęczowa. Dwa lata temu NKW otrzymała od PKP PLK kilka tysięcy drewnianych podkładów oraz szyny pochodzące ze modernizowanej linii koło Warszawy. Materiały te, jak podkreślono, posłużą właśnie do remontu toru z Karczmisk w kierunku Nałęczowa.