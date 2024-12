Żniwa dla oszustów noclegowych. Już zgłaszają się pierwsze ofiary

Owszem cały czas można znaleźć wolne miejsca, jednak trzeba przygotować się na spory wydatek. Jedna noc to koszt od 1000 aż do ponad 10 tys. zł. Przeważają głównie oferty w cenie ok. 2-3 tys. zł. Jeżeli ktoś chce spędzić w Zakopanem święta oraz sylwestra, to mowa czasem nawet o kwotach rzędu nawet od 30 do 80 tys. zł, co brzmi absurdalnie.