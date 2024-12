Atakuje z nieba. Mieszkańcy turystycznej wyspy przerażeni

Pascual Calabuig, lekarz weterynarii odpowiedzialny za należące do wyspiarskiej korporacji Centrum Odzyskiwania Dzikiej Przyrody Tafira, poinformował dziennikarzy, że jest to dziki myszołów, a wyżyny wąwozu Tecén są jego naturalnym siedliskiem. Co ważne, ptak ten znajduje się w katalogach gatunków chronionych Wysp Kanaryjskich. Nie można go schwytać i wypuścić w innym miejscu.