Przymrozki na Kanarach. "Dotarła fala ochłodzenia"

Wielu turystów, którzy chcą spędzić wakacje na Wyspach Kanaryjskich kuszą hasła: pogoda i słońce przez cały rok. Tymczasem niewiele osób wie, że i tam rozpoczął się nieco chłodniejszy okres zimowy, a na wierzchołkach gór, głównie na najwyższym szczycie w Hiszpanii Teide (3718 m n.p.m.) na Teneryfie oraz na Gran Canarii pojawia się co roku śnieg.

Zima na Wyspach Kanaryjskich

W grudniu, styczniu i lutym pogoda na Wyspach Kanaryjskich zazwyczaj może być bardziej kapryśna, ale jednak patrząc na poprzednie lata opady deszczu w turystycznych kurortach na południu wysp mogą pojawiać się niezwykle rzadko.

W grudniu temperatury wahają się średnio pomiędzy 19-23 st. C, w styczniu spadają do 21 st. C, a w lutym do 19-21 st. C w cieniu, ale i zdarzają się zimowe dni w temperaturami powyżej 30 st. C.

Noce w sezonie zimowym mogą być chłodniejsze – ok. 11-17 st.C, a na szczytach Teneryfy i La Palmy powyżej 800 m n.p.m. nawet zdarzają się temperatury ujemne do -5 stopni Celsjusza i czasem pada śnieg. Jedynym wyjątkiem jest jedna z najmniejszych wysp - El Hierro, gdzie temperatury nawet latem rzadko przekraczają 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W grudniu temperatura wody w Oceanie Atlantyckim w pobliżu Kanarów ma ok. 21 st. C, a od stycznia do maja 19-20 st. C.

Na archipelag dotarła w tym roku fala ochłodzenia. - Temperatury pozostaną niezmienione lub nieznacznie spadną – mówi gazecie Canarias7 David Suárez, delegat terytorialny Państwowej Agencji Meteorologicznej Aemet na Wyspach Kanaryjskich. - We wszystkich stolicach wysp temperatury będą się wahać od minimum 17 st. C do maksymalnie 23 st. C. Możliwe jest, że na najwyższych szczytach, zwłaszcza na Teneryfie, może wystąpić mróz. 9 grudnia 2024 r. słupek rtęci w La Orotava na północnej Teneryfie spadł do 2,5 stopnia, a przy gruncie do blisko zera.

Szczyt Teide pokryty śniegiem © Adobe Stock | Ihar Balaikin

La Vega de San Mateo na Gran Canarii zanotowano 9 grudnia najniższą temperaturę na wyspie - 6,5 st. C o godz. 4:10 rano. Ale za to słonecznie i ciepło, bo 23,9 st. C w cieniu zanotowano tego samego dnia na stacji znajdującej się w uwielbianym przez turystów porcie Mogán o godz. 10:20 na południu Gran Canarii.

– Od czwartku prognozowana jest duża niepewność pogodowa, może nadejść burza, ale modele są bardzo zróżnicowane, musimy poczekać – wyjaśnia delegat Aemet.

Ogromne fale na Kanarach

Generalna Dyrekcja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rządu Wysp Kanaryjskich ogłosiła też stan przedalarmowy w związku ze zjawiskami przybrzeżnymi na archipelagu. Sytuacja ta ma wpływ na północne wybrzeże wszystkich wysp, a także zachodnie wybrzeże La Palmy, El Hierro, Lanzarote i Fuerteventury.

Prognoza pogody wskazuje na złe warunki na morzu, głównie z powodu fal, a także wiatry północno-wschodnie o sile od 4 do 5 (20-38 km/h) z obszarami o sile 6 (39-49 km/h).