Awaria na kanaryjskim lotnisku. Nerwy i opóźnienie samolotu

Pasażerowie linii Easyjet, podczas lotu z Gran Canarii do Berlina 8 grudnia ustawili się przed wskazaną na tablicy bramką. Gdy miało dojść do odprawy przed wejściem na pokład samolotu, nagle okazało się, że doszło do awarii systemu i pasażerowie muszą w pośpiechu przejść przed inne wejście na terminalu. W grupie było około 30 Polaków.