Dramat turystów na Kanarach. Kobieta i dziecko poparzeni

Dramat turystów na Lanzarote

Do zdarzenia doszło na terenie, gdzie znajduje się gejzer. To rzadkie zjawisko naturalne składające się z gorącego źródła, które emituje kolumnę gorącej wody i pary w powietrze. A to wszystko dzięki wodzie, która jest wprowadzana przez pozostałą komorę magmową na głębokości 3 km i osiąga od 100 do 200 st. C na powierzchni. To jedna z głównych atrakcji turystycznych na Lanzarote.