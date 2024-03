Mają dość tłumów na europejskich wyspach. "Turyści do domu!"

Na rajskich Wyspach Kanaryjskich po pandemii koronawirusa notuje się spore wzrosty pod względem liczby turystów. W 2023 r. odwiedziło je prawie 20 mln osób. Jednak nie wszystkim to się podoba. Na Teneryfie pojawiły się obraźliwe napisy na murach wzywające turystów do powrotu do domu.