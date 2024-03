Niespotykana sytuacja na Kanarach. Pierwszy raz od 63 lat

W miniony weekend na Wyspach Kanaryjskich temperatura przekroczyła 30 st. C, co jest wartością niespotykaną o tej porze roku. Mieszkańcom i turystom doskwiera też kalima. Ale to nie koniec. Władze kolejnego miasta wprowadziły drastyczne ograniczenia w używaniu wody z powodu wyjątkowo ciepłej zimy i postępującej suszy.