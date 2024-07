Próbował okraść plażowicza. Rozpętało się piekło - turyści uciekali przerażeni

Choć Wyspy Kanaryjskie są powszechnie uważane za stosunkowo bezpieczne miejsce do wypoczynku, to jednak czasem zdarzają się drobne, pospolite kradzieże. Turysta z kanaryjskiej Teneryfy bardzo się zdenerwował, gdy okradł go kieszonkowiec. Zrobiło się wręcz niebezpiecznie, a ludzie z dziećmi uciekali z plaży.