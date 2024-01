Rzucił się na pomoc synowi. Polak zginął na Fuerteventurze

– Młody chłopak wpadł w kłopoty podczas kąpieli. Następnie ojciec mężczyzny wraz z inną osobą weszli do wody, aby pomóc synowi. Jako pierwszy dotarłem do syna i udało mi się mu pomóc, aby mógł samodzielnie wydostać się z wody. Następnie popłynąłem do ojca i drugiej osoby i udało mi się dotrzeć do nich żywych. Obaj chwycili moją deskę ratunkową, a ja próbowałem dopłynąć z nimi do brzegu. Ojciec ciągle do mnie mówił: Ratuj mojego syna, ratuj mojego syna!, a ja mu powiedziałam, że jego syn jest już bezpieczny. W drodze powrotnej na plażę przez fale ojciec stracił siły, aby utrzymać się deski ratunkowej. Zapadł się pod wodę i nie mogłem go już znaleźć - powiedział ratownik, biorący udział w akcji poszukiwawczej.