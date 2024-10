Zdjęcia z plaży na Kanarach. Jest ich coraz więcej

Playa de Las Canteras to jedna z największych i najlepszych miejskich plaż w całej Hiszpanii. To dwa kilometry złotego piasku i turkusowej wody wraz z niezbędną infrastrukturą plażową. Jednocześnie to ulubione miejsce dla surferów, a także przyciągająca turystów długa promenada z licznymi barami i sklepami.