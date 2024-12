Zmiany po masowych protestach. Pierwsza hiszpańska gmina wprowadza podatek

Mogán to perełka Gran Canarii, bo to właśnie na terenie tej gminy zlokalizowane są piękne piaszczyste plaże m.in. Anfi del Mar i Amadores, gdzie nagrano kilka sezonów popularnego programu telewizyjnego pt. "Pamiętniki z wakacji".

To także tu znajduje się urokliwa, słynna miejscowość rybacka Puerto de Mogán, nazywana, ze względu na liczne kanały, "Kanaryjską Wenecją" z charakterystyczną mariną oraz białymi domkami otoczonymi rozłożystymi, pięknymi kwiatami. To właśnie w tej gminie na Gran Canarii notuje się najwięcej, bo ponad 300 słonecznych dni w roku i najmniej opadów deszczu.

Burmistrz Onalia Bueno broniła się podczas sesji, że jest to opłata za - jak to określiła - część usług, które opłaca Rada Miasta (woda, śmieci i za które do tej pory płacą jedynie mieszkańcy, a nie turyści, przebywający w miastach na terenie gminy.