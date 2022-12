Choeung Ek. Pola śmierci w Kambodży

"Byłem odpowiedzialny za transport więźniów z więzienia S-21 na pola śmierci, gdzie na rozkaz Ducha lub Tho wykonywano na nich wyrok. Jeśli przywiózłbym złego więźnia mogli mnie oskarżyć o zdradę. Jeden z katów powiedział do mnie <jeśli jesteś pewny, że to on, to może sam go zabijesz?> Wziąłem długi metalowy pręt, uderzyłem więźnia w tył głowy i odszedłem. Widziałem, jak torturowali ludzie, żeby przyznawali się do winy. To było tak bolesne, że ludzie błagali o pomoc. Trudno mi o tym mówić. Cały czas słyszę krzyki więźniów, którzy byli ranni, ale jeszcze żyli. Nie zgłosiłem się do tej pracy, nie miałem zamiaru popełnić tych zbrodni. Musiałem wykonywać rozkazy, bo władzę wychodziły z założenia, że ten kto nie podda się woli historii, zginie".