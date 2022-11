Szkoła przekształcona w obóz zagłady. Piekielne Tuol Sleng w Kambodży

Z 17 tys. więźniów przeżyło zaledwie 12

Historycy są zgodni, że w ciągu czterech lat (1975-1979) na terenie więzienia przebywało od 17 do 20 tys. osób, a obecny na miejscu zamordyzm przetrwało zaledwie 12, czyli zaledwie 0,06 proc. wszystkich więźniów. Wciąż żyje troje byłych osadzonych tj. Chum Mey, Bou Meng a także Chim Math - jedyna kobieta wśród ocalałych. Chuma Mey’a można spotkać w Toul Sleng w roli przewodnika i sprzedawcy autobiograficznej książki "Survivor: The Triumph of an Ordinary Man in the Khmer Rouge Genocide", którą warto kupić, będąc na miejscu. Mey przeżył nie tylko dlatego, że wykazał się niesamowitym hartem ducha i miał po prostu ogromne szczęście, ale również za sprawą smykałki do naprawiania maszyn.